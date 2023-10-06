النقل تعلن فتح المرور على طريق بنها - المنصورة في المسافة من بنها حتى كفر شكر

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، فتح الحركة المرورية على طريق (بنها - المنصورة) شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى كفر شكر ليعمل كاتجاه مروري للقادم من بنها والطريق الدائري الإقليمي وطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي والمتجه إلى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولي الساحلي، على أن يتم استخدام البر الغربي للرياح التوفيقي (الطريق القائم) في المسافة من كفر شكر حتى بنها لخدمة الحركة المرورية القادمة من المنصورة والمتجهة إلى القاهرة، مرورا ببنها والطريق الدائري الإقليمي وطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي.



وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه يتم تكامل الحركة المرورية بين اتجاهي المرور للبر الشرقي والغربي من خلال عدد من الكباري السطحية فى هذه المسافة، وهي كباري (بنها السطحي - جمجرة السطحي - أسنيت السطحي - كفر شكر السطحي)، التي تستخدم كدورانات للخلف لخدمة المناطق السكانية والزراعية المتاخمة للرياح التوفيقي على جهتيه الشرقية والغربية.



وأضافت أن هذا يأتي في إطار تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر، والتي تم إنهاء تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كيلو متر وبعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية.



وأشارت الوزارة إلى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري كافة وسائل تأمين سلامة المرور، والتي اشتملت على العلامات المرورية والتخطيط السطحي للطريق، ووضع علامات إرشادية لمسخدمي الطريق وسائقي المركبات باتجاهات المرور الصحيحة على البرين الشرقي والغربي.



وأكدت أنه تم التنسيق مع محافظة القليوبية والإدارة العامة للمرور لمنع سير المركبات عكس الاتجاه في هذه المسافة من البرين الشرقي والغربي، وتطبيق غرامة السير عكس الاتجاه على المخالفين.



وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي في إطار مشروع إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كيلو متر، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، هي محافظات (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).



وأشارت إلى أن الطريق يمر مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي (بنها والمنصورة ودمياط)، ضمن مشروع تنفيذ وتطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي ليصبح اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في الاتجاه من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح التوفيقي، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.



وناشدت وزارة النقل، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور والسير وفق للاتجاهات المرورية المحددة حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبا لتوقيع غرامة السير عكس الاتجاه من قبل الجهات المختصة.