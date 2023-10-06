فوز العمال بمقعد في إسكتلندا يعزز فرص كير ستارمر في الانتخابات العامة ببريطانيا 2024

فاز حزب العمال بانتخابات برلمانية خاصة في إسكتلندا، مما يشير إلى أن رئيس الحزب كير ستارمر يسير على طريق قيادة حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا إلى الفوز بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة العام المقبل.

وفاز عضو حزب العمال مايكل شانكس بـ6ر58% من الأصوات في روثرجلين وهاميتلون ويست بجنوب شرق جلاسكو، وهي زيادة بنسبة 1ر24 نقطة مئوية. وقد انتزع مقعد المقاطعة من الحزب الوطني الإسكتلندي الذي حلت مرشحته كاتي لودون في المرتبة الثانية حيث نالت 6ر27 % بتراجع بواقع 6ر16 نقطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتبادل الحزبان شغل المقعد في الانتخابات التي جرت منذ عام 2015، عندما أنهى الحزب القومي هيمنة العمال التاريخية على أنحاء إسكتلندا في الانتخابات العامة.

يشار إلى أن معدل الترجيح البالغ 4ر20 نقطة يشكل دفعة كبيرة لستارمر، في الوقت الذي يستعد فيه للمؤتمرالعام لحزب العمال مطلع الأسبوع، مما يعزز تصريحاته بأن الحزب في سبيله للفوز بما يكفي من المقاعد في أسكتلندا لمساعدته على إطاحة رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك من الحكومة في الانتخابات العامة.