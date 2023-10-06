تعادل قاتل للاتحاد أمام الجونة في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الاتحاد والجونة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبدأت أهدف المباراة عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة 13 بعدما نفذ ضربة جزاء ولكن تصدى لها المهدي سليمان قبل أن يتابع الكرة مرة أخرى ثم يسددها في الشباك.

وشهدت الدقيقة 39 طرد أليو جاتا لاعب الجونة بعد تدخل عنيف بالقدم على لاعب زغلول الدسوقي لاعب الاتحاد السكندري، وفي الدقيقة 50 عاد أحمد بلحاج ليعزز تقدم الجونة بالهدف الثاني.

وأشعل مابولولو المباراة في الدقيقة 71 بعدم سجل هدفا رائعا في شباك الجونة، ليقلص الاتحاد السكندري الفارق بنتيجة 2-1.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تم احتساب ضربة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 90+6 ونجح مابولولو في تسجيلها ببراعة بعد مراجعة لتقنية الفيديو في الدقيقة 99 لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

وبهذه النتيجة، يفشل الجونة في تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل مع سموحة وخسر من زد أف سي، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث عشر.