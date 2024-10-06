مهندس السرب 19 هليكوبتر يستعرض تفاصيل التحضير لحرب أكتوبر 1973

قال اللواء حسين مسعود مهندس السرب 19 هليكوبتر، وزير الطيران المدني الأسبق، إنّ إعدادات حرب أكتوبر لم تُختبر فيها القوات المسلحة المصرية.

وأضاف خلال لقاء له على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات المسلحة بدأت في إعادة معظم الأسلحة التي دمرت بالكامل خلال نكسة 1967، وقسمت إلى مرحلتين.

وأوضح أن المرحلة الأولى بدأت بإعادة بناء القوات المسلحة، وإعادة تسليحها بأسلحة حديثة ومجهزة، والأخرى من الإعداد والتدريب على هذه الأسلحة، ثم جرى الاتجاه لاختبار مدى جاهزية التدريب الذي تم خلال حرب الاستنزاف.

وأشار إلى أن هذه الحرب كانت مهمه للغاية، لأنه كان بها تعامل مباشر مع العدو.

ولفت إلى أنه كان مهندس سرب 19 هليكوبتر طراز 108، موضحًا أن طائرات الهليكوبتر ما قبل 1967 كانت تُستخدم في المناسبات والأعياد فقط، لكن بعد الحرب كان لها دور قتالي استوعبته القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدأ في التعامل مع الطائرات الروسية الـ«مي 8».

وأوضح مسعود، أن طائرات الهليكوبتر أصبحت مسلحة وبها صواريخ ومدافع، لكن كانت المهمة الأساسية لها نقل القوات من أرضنا إلى أرض القوات المعادية خلف الخطوط، لافتا إلى أنهم كانوا يتعاملون مع القوات الخاصة، وهي الصاعقة والمظلات، وتسمى عملية النقل بعملية الإبرار.