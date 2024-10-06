إدانة دايملر للشاحنات في البرازيل بسبب التمييز

صدرت في البرازيل إدانة ضد شركة دايملر للشاحنات الألمانية لصناعة المركبات بسبب التمييز ضد الموظفين، كما صدر أمرا بأن تدفع تعويضات تبلغ 40 مليون ريال ( 15ر9 مليون دولار).

وجاء في حكم صادر عن المحكمة العمالية الإقليمية في البرازيل يوم السبت، تعرض العمال الذين أُصيبوا أثناء العمل، عند عودتهم إلى مصنع كامبيناس، "للعزل وللخضوع لمواقف مزعجة ومهينة".

كما تم الإبلاغ عن حالات تمييز عنصري داخل المصنع في ولاية ساو باولو. ويمكن استئناف القرار أمام المحكمة العمالية العليا.

وردا على سؤال، قالت متحدثة باسم مرسيدس بنز في البرازيل، التابعة لشركة دايملر للشاحنات "لا تعلق الشركة على القضايا الجارية وتؤكد أنها تتخذ جميع التدابير لاحترام وحماية صحة وسلامة موظفيها".

وكان قد تم رفع الدعوى المدنية من قبل مكتب المدعي العام. وبالإضافة إلى دفع التعويضات، فإنه يجب على الشركة الوفاء بسلسلة من الالتزامات، بما في ذلك تطوير برامج داخلية تهدف إلى منع المضايقات والتمييز.