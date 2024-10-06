 الوكالة اللبنانية: أكثر من 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية الليلة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة اللبنانية: أكثر من 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية الليلة الماضية

د ب أ
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 9:48 ص

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت /الأحد أعنف ليلة منذ بداية القصف الإسرائيلي إذ استهدفت بأكثر من 30 غارة، سمعت أصداؤها في بيروت.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، غطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.

وطبقا للوكالة، استهدفت الغارات محطة توتال على طريق المطار ، ومبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، ومنطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الأميركان ومحيط المريجة الليلكي وحارة حريك.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية المحددة على مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، بما في ذلك العديد من مستودعات الأسلحة وبنية تحتية أخرى للمسلحين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبان سكنية، في العاصمة اللبنانية، مما يعرض السكان للخطر ويتعهد بالاستمرار في ضرب الأصول العسكرية لحزب الله بكامل قوته، بحسب ادعائه.


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