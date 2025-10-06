الجذور التاريخية لانتصارات أكتوبر في ندوة بكلية الآثار جامعة القاهرة

نظم قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة ندوة بعنوان "الجذور التاريخية لانتصارات أكتوبر 1973.. شعب لا يعرف المستحيل"؛ احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار، والدكتورة سلوى كامل، رئيس قسم الآثار المصرية.

وافتتحت الندوة، بكلمة الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، تناول خلالها دور الشعب المصري وجيشه خلال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا ضرورة الاعتزاز والفخر بانتماء المصريين لأرض الكنانة.

وألقى الدكتور محسن صالح، كلمة أكد فيها أن انتصارات أكتوبر المجيدة هي امتداد لتاريخ طويل من المقاومة الشعبية والوعي الوطني المصري عبر العصور، مشيرا إلى دور كلية الآثار في إبراز الجذور التاريخية للانتصارات المصرية وغرس قيم الوطنية والتضحية لدى الطلاب.

وتلت ذلك كلمة الدكتورة سلوى كامل، التي أدارت الندوة ورحبت بالحضور، مشددة على الدور التاريخي للجيش المصري عبر العصور في الدفاع عن الوطن، مؤكدة أن الانتصارات المصرية ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي نتاج تلاحم الشعب والجيش عبر التاريخ.

وشهدت فعاليات الندوة تقديم سلسلة من المحاضرات القيمة، أولها للدكتور محمود إبراهيم، الذي تناول دور الشعب المصري في الانتصارات العسكرية عبر التاريخ، بدءًا من طرد الهكسوس مرورًا بالعصر الإسلامي، وصولًا إلى العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر، مؤكدًا أن المقاومة الشعبية كانت دومًا المحرك الذي حول الهزائم إلى انتصارات.

وقدم الدكتور حسين ربيع، محاضرة بعنوان "التقدير المادي والمعنوي للمقاتلين في مصر القديمة"، استعرض خلالها تكريم الملوك للجنود المصريين البواسل خلال الحضارة المصرية القديمة.

وتناولت الدكتورة فوزية عبد الله، دور البحرية المصرية القديمة من خلال ندوة بعنوان: "المعارك البحرية في مصر القديمة"، مستعرضة أبرز المعارك التي شاركت فيها البحرية عبر عصور مصر القديمة.

وفي الختام، كرم عميد الكلية ورئيس قسم الآثار المصرية، المشاركين في الندوة؛ تقديرًا لمساهماتهم القيمة في إثراء فعاليات الندوة، بحضور العديد من أساتذة كلية الآثار وطلبة الكلية والدراسات العليا.