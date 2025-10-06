الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات المحلية في جورجيا

وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد انتقادات حادة للانتخابات المحلية التي أُجريت في جورجيا مطلع الأسبوع الجاري .

وجاء في بيان مشترك صادر عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع مارتا كوس أن التصويت الذي جرى أمس السبت تم "وسط فترة من القمع المكثف للمعارضة".

وأضاف البيان: "بعد أشهر من المداهمات التي استهدفت وسائل الإعلام المستقلة، وسن قوانين تستهدف المجتمع المدني، وسجن المعارضين والنشطاء، أو تعديل قانون الانتخابات بما يصب في مصلحة الحزب الحاكم، تقلصت بشكل كبير فرص إجراء انتخابات تنافسية".

وتابع البيان "قاطع جزء كبير من المعارضة هذه الانتخابات، وكانت نسبة المشاركة منخفضة نسبيا".

وفي ظل احتمال اندلاع احتجاجات جديدة ضد الحكومة، دعت كالاس وكوس إلى التهدئة وضبط النفس، وحثتا السلطات الجورجية على احترام حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير.