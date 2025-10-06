سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ندوة علمية وثقافية كبرى بعنوان “حرب أكتوبر 1973: التاريخ والوعي والذاكرة”، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، بمقر دار الكتب والوثائق القومية.

تبدأ فعاليات الندوة بعزف السلام الجمهوري، يعقبه كلمة الدكتور أحمد الشربيني، مقرر الندوة وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، تليها كلمة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

يعقب الكلمات عرض فيلم وثائقي بعنوان “انتصارات أكتوبر المجيدة” يوثق بطولات القوات المسلحة المصرية في معركة العبور وما قدمه الجنود من تضحيات لاسترداد الأرض وصون الكرامة.

ثم تستكمل فعاليات الندوة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني، ويُقدمها الدكتور صالح محمد عمر، بمشاركة نخبة من القادة العسكريين والباحثين والخبراء في التاريخ والإعلام.

يتحدث اللواء طيار أ.ح متقاعد حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، عن الذاكرة المصرية ودور القوات الجوية في حرب أكتوبر 1973، مستعرضًا بطولات الطيارين المصريين في سماء المعركة.

كما يقدم أحمد عاطف، الكاتب الصحفي، ورقة حول الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى الشهداء، مؤكدًا على أهمية الإعلام الوطني في ترسيخ قيم التضحية والانتماء.

ويشارك اللواء متقاعد محمد محمود فرغلي، مستشار مركز التنمية البشرية بالقوات المسلحة، بدراسة بعنوان “معركة أكتوبر بين الواقع والصحافة الإسرائيلية”، توضح كيف تعاملت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الهزيمة.

ويتناول الدكتور محمد محروس غزيل، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، موضوع الصحافة المصرية وحرب أكتوبر، موضحًا الدور التعبوي والإعلامي في دعم الجبهة الداخلية.

كما يناقش الدكتور أحمد المتولي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب، أثر حرب أكتوبر على المجتمع المصري، وما أحدثته من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وتختتم الجلسة بكلمة الأستاذة أميرة فكري، الكاتبة والباحثة العسكرية وزميل كلية الدفاع الوطني، التي تتناول جهود الدولة المصرية في التوثيق لحرب أكتوبر، مؤكدة أهمية حفظ الوثائق والمذكرات العسكرية كجزء من الذاكرة الوطنية.

وتؤكد الندوة على أن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل هو تجسيد لوعي أمة وإرادتها الصلبة، وأن استحضار هذه الذكرى العظيمة يمثل واجبًا وطنيًا وثقافيًا يجب أن يستمر عبر الأجيال لتظل روح أكتوبر رمزًا للوحدة والعزيمة والانتماء.