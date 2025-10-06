 لجنة قانونية ترجح ترحيل باقي التونسيين المشاركين بأسطول الصمود من إسرائيل غدا - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 4:53 م القاهرة
لجنة قانونية ترجح ترحيل باقي التونسيين المشاركين بأسطول الصمود من إسرائيل غدا

تونس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:35 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 4:35 م

رجحت لجنة خبراء في القانون داعمة لأسطول الصمود، ترحيل باقي التونسيين وعددهم 15 من قبل السلطات الإسرائيلية، غدا الثلاثاء.

ووصل أمس الأحد 10 تونسيين عبر رحلة جوية قادمة من اسطنبول إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث حظوا باستقبال حافل.

وأفادت اللجنة بمغادرة 15 تونسيا، غدا الثلاثاء، رفقة مشاركين آخرين من جنسيات أخرى، تشمل الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان، عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين.

ومن المتوقع أن يتم اليوم ترحيل 170 مشاركا من الجنسيات الأوروبية إلى اليونان، ويتبقى 167 مشاركا من الأسطول، بحسب اللجنة.

 


