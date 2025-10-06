آلان شيرر يكشف أسباب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الفترة الأخيرة، حيث واصل ابتعاده عن التسجيل خلال خسارة فريقه أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل صلاح في زيارة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، رغم تقديمه موسمًا استثنائيًا العام الماضي قاد خلاله ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مسجلًا 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وشهد الميركاتو الصيفي الأخير نشاطًا مكثفًا للريدز تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي دعم صفوفه بالمهاجمين هوجو إكيتيكي وألكسندر إيزاك، إلى جانب تعزيز الخط الدفاعي بضم ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونج، ورغم هذه التدعيمات، خسر الفريق ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات، ليتراجع خلف آرسنال في سباق القمة.

وتحدث أسطورة نيوكاسل يونايتد آلان شيرر عن تراجع مستوى صلاح خلال ظهوره في برنامج The Rest Is Football، قائلاً:" على مدار سنوات، كان كل شيء في ليفربول يدور حول محمد صلاح، وبحق، لأنه عندما تسجل 25 أو 30 أو 35 هدفًا، يمكنك أن تتجاوز بعض الأمور."

وأضاف شيرر: "لكن هناك الكثير من التغييرات في ليفربول حاليًا، سواء في محاولة دمج إيساك أو فيرتز أو إكيتيكي، أو في إيجاد التوازن الدفاعي ومنح الفريق حماية أكبر عندما لا يعود صلاح للمساندة الدفاعية، هو يمر بفترة صعبة الآن، ولا شك في ذلك".

وخسر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال صاحب الـ16 نقطة، بينما يأتي الريدز في الوصافة ولديه 15 نقطة.