الإثنين 6 أكتوبر 2025 10:09 م
الكرملين: تصريحات ترامب حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة تبعث على التفاؤل بالحفاظ على الاتفاق النووي

موسكو - (أ ب)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 7:55 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 7:55 م

رحب القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عرض روسيا تمديد آخر معاهدة قائمة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن ذلك يبعث الأمل في الحفاظ على الاتفاق بعد انتهاء أمده في فبراير المقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي استعداده للالتزام بقيود الأسلحة النووية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت الجديدة" لعام 2010 لمدة عام إضافي، وحث واشنطن على أن تحذو حذوه.

وعندما سُئل ترامب عن هذا العرض، قال أمس الأحد: "يبدو لي أنه اقتراح جيد".

ورحب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بتصريح ترامب، مشيرا إلى أنه "يوفر أساسا للتفاؤل بأن الولايات المتحدة ستدعم مبادرة الرئيس بوتين".

وفي معرض عرضه لتمديد المعاهدة ، قال بوتين إن انتهاء المعاهدة سيكون مزعزعًا للاستقرار وقد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية، كما رأى أن الحفاظ على القيود المفروضة على الأسلحة النووية يمكن أن يشكّل خطوة مهمة نحو "تهيئة مناخ ملائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة".

وجدد الرئيس الروسي عرضه يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما استغلال التمديد لمدة عام للعمل على اتفاق بديل محتمل.


