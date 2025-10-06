صحة غزة: 21 شهيدا خلال يوم واحد جراء الغارات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن 21 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 96 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "من بين الشهداء اثنين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، في حين لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانيات".

وبحسب البيان، "ارتفع إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 67 ألفا و160 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 169 ألفا و679 إصابة. ومنذ الثامن عشر من مارس الماضي وحده، تم تسجيل 13 ألفا و568 شهيدا و57 ألفا و638 إصابة.

وأشار البيان، إلى "استمرار ارتفاع حصيلة من يحاولون الحصول على المساعدات، حيث وصل إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي شهيدان و19 مصابا، ليرتفع الإجمالي إلى 2610 شهداء وأكثر من 19 ألفا و143 إصابة منذ بدء الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات بينما تستأنف اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية وبدعم أمريكي، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وينظر إلى هذه الجولة من المباحثات باعتبارها اختبارا جديدا لمدى إمكانية التقدم نحو اتفاق شامل يضع حدا للحرب المستمرة منذ عامين، ويتيح بدء مرحلة إعادة الإعمار وعودة الحياة تدريجيا إلى قطاع غزة المنهك.