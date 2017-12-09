واشنطن: سنواصل فرض أقصى ضغط ممكن على إيران بسبب أنشطتها النووية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض "أقصى ضغط ممكن" على إيران، بعد أن قالت طهران إنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" للأبحاث.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس في بيان: "لقد أوضحنا أن توسع إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم في تحد للالتزامات النووية الأساسية، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت: "إيران ليست لديها سبب ذو مصداقية يستدعي توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو غيرها"، معتبرة ذلك "محاولة للابتزاز النووي من شـأنها فقط تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية".

وتابعت: "يتعين على المجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني على تهديداته بتوسيع برنامجه النووي".