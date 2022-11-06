ممثل زامبيا بقمة المناخ: إفريقيا أكثر قارة تعاني من التغيرات المناخية

ألقى ممثل زامبيا بقمة المناخ، كلمة نيابة عن المجموعة الإفريقية، قائلًا إن إفريقيا أكثر قارة تعاني من التغيرات المناخية.



وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ «COP27»، مساء الأحد، أن «التكيف مسألة ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا»، مشددًا على أهمية مضاعفة بنود التمويل للتكيف مع آثار تغير المناخ.



ولفت إلى أن «إفريقيا تعاني من مشكلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب تنفيذ خطط التكييف والإسهامات الوطنية الموحدة»، مضيفًا: «لابد من تحقيق نتائج بالنسبة للتكيف، وتحديد الأهداف والعناصر المطلوبة».



وشدد على أهمية «وضع خارطة طريق لتحقيق أهداف الفريق الحكومي الدولي»، متابعًا: «نريد لبرنامج العمل الخاص بالتخفيف، أن يشجع الدول على القيادة وتوفير الدعم للدول النامية، ونحث الدول المتقدمة أن تقود عملية توسيع نطاق التخفيف، وتجنب التراجع عن التزاماتها».



ونوه إلى أن «إفريقيا تتعرض لخسائر وأضرار في قطاعات مختلفة»، معقبًا: «دول القارة السمراء تعبر عن خيبة الأمل، فالدول المتقدمة لم تلتزم بعهودها في 2021، ونتطلع للحصول على ملايين الدولارات لتمويل تغير المناخ».



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت مدينة شرم الشيخ، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.



وتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26الذي أقيم العام الماضي في جلاسكو الأسكتلندية، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية سامح شكري.



وشملت أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونج لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.