رئيس وزراء تنزانيا: ارتفاع عدد قتلى الطائرة المنكوبة إلى 19

قال رئيس وزراء تنزانيا إن 19 شخصا لقوا حتفهم، بعد هبوط طائرة اضطراريا اليوم الأحد، في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وكانت الشرطة التنزانية قالت في وقت سابق، إن طائرة تقل 43 راكبا تحطمت اليوم الأحد، على بحيرة فيكتوريا شمال غربي البلاد، وهي في طريقها للهبوط في مطار بوكوبا، وأعلنت السلطات عن إنقاذ 26 شخصا من الركاب مع استمرار جهود البحث عن الناجين.



وصرح قائد شرطة مدينة بوكوبا وليام موامبنغال للصحفيين أن «طائرة شركة برسيشن إير، تحطمت على المياه على بعد 100 متر عن المطار»، وأضاف قائد الشرطة أن «الوضع تحت السيطرة، وفرق الأمن تبذل كل جهدها لإنقاذ الناس».



وقالت الشرطة إنه جرى إنقاذ 26 شخصا حتى الساعة، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت الطائرة تجري برحلة داخلية من العاصمة الاقتصادية لتنزانيا دار السلام إلى مدينة موانزا الواقعة على ساحل فيكتوريا، كبرى البحيرات الأفريقية.



وأوضحت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية أن الطائرة سقطت في البحيرة؛ نتيجة العواصف والأمطار الغزيرة.