بوتين يزور كازاخستان يوم الخميس القادم

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أعلن مكتب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية للعاصمة الكازاخستانية أستانا في التاسع من نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب توكاييف: "سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى أستانا في 9 نوفمبر الجاري، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".

ومن المتوقع أن يبحث رئيسا البلدين القضايا الملحة التي تتعلق بالشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه بالإضافة إلى ذلك سيشارك الرئيسان في منتدى التعاون الإقليمي التاسع عشر بين روسيا وكازاخستان عبر رابط الفيديو.

ويشار إلى عقد المنتدى السابق في أورينبورج بروسيا في نوفمبر 2022.

ولم تعلن موسكو بعد موعد زيارة الرئيس الروسي إلى كازاخستان.