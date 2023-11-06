إطلاق 30 صاروخا من لبنان نحو شمال إسرائيل

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان على شمال دولة الاحتلال اليوم الإثنين.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه رد بنيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار في عدة قرى في دولة الاحتلال.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مسئوليتها عن الهجمات من لبنان.

وقالت: "هاجمنا مدينتي نهاريا وحيفا بـ 16 صاروخا".

وأضافت أن الهجمات "كانت ردا على المذابح والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ بدء الصراع في غزة في 7 أكتوبر، اندلعت عدة اشتباكات بين الكيان الصهيوني وكتائب القسام - لبنان عبر الحدود، في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

وأدى تبادل إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال إلى نزوح سكان القرى، والبلدات الواقعة جنوبي لبنان.