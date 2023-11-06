جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: «هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ووفقًا لـ«فرانس برس»، فمن المقرر أن يقدم الدبلوماسيون «إحاطة كاملة» عن الوضع للحكومة الجنوب إفريقية.

والاثنين الماضي، دعت جنوب إفريقيا الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني من مزيد من القصف، وسط التصعيد الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وتدافع جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة عن السلام في المنطقة، مشبهة محنة الفلسطينيين بما شهدته تحت نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994.

وبدعوتها لتشكيل قوة حماية، يزيد دعم جنوب إفريقيا للفلسطينيين على معظم الدول التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا في بيان: «تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».

وقال البيان إن 25 فردا من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرج قتلوا في غارة جوية إسرائيلية صباح يوم الاثنين، في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب إفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق.

وقال البيان: «تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية».