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بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أعرب الأمير في برقيته عن «خالص تهانيه لترامب بمناسبة الثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي الصديق، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة».

وأشاد بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون بينهما إلى آفاق أرحب في المجالات كافة خدمة؛ لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما هنّأ جيمس ديفيد فانس، نائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.