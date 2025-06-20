حارس بورتو: لا بديل عن الفوز ضد الأهلي

وعد كلاوديو راموس، حارس بورتو، جماهير فريقه بتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستكون أمام الأهلي.

وقال كلاوديو راموس عبر الموقع الرسمي لناديه: "لم نكن في حالتنا المعتادة أمام إنتر ميامي، وافتقرنا إلى العقلية الجيدة، كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نخرج بقوة ونفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "في الشوط الثاني، استقبلنا هدفا زعزع استقرارنا، وكانت المشكلة الرئيسية أننا لم نتمكن من تسجيل أهدافا أكثر في الشوط الثاني".

وأوضح: "نعلم أن أمامنا مباراة واحدة متبقية، وعلينا الفوز بها ليس أكثر، علينا أن نعمل بجد للفوز، ونأمل أن تتكاتف جهودنا لنتقدم".

وواصل حارس بورتو: "شعرت بالثقة، ورأيت عمل الفريق بالكامل، الأهم هو التركيز الجماعي، لم نحقق الفوز، ونحن حزينون".

وأنهى: "لم نفتقر أبدًا إلى دعم الجماهير، حتى في هذا الموسم الصعب، نشعر دائمًا أنهم يدعموننا مهما كانت الظروف، وسنقدم أداءً جيدًا في المباراة القادمة".