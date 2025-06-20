 حارس بورتو: لا بديل عن الفوز ضد الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حارس بورتو: لا بديل عن الفوز ضد الأهلي

الشروق
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:10 ص

وعد كلاوديو راموس، حارس بورتو، جماهير فريقه بتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والتي ستكون أمام الأهلي.

وقال كلاوديو راموس عبر الموقع الرسمي لناديه: "لم نكن في حالتنا المعتادة أمام إنتر ميامي، وافتقرنا إلى العقلية الجيدة، كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نخرج بقوة ونفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "في الشوط الثاني، استقبلنا هدفا زعزع استقرارنا، وكانت المشكلة الرئيسية أننا لم نتمكن من تسجيل أهدافا أكثر في الشوط الثاني".

وأوضح: "نعلم أن أمامنا مباراة واحدة متبقية، وعلينا الفوز بها ليس أكثر، علينا أن نعمل بجد للفوز، ونأمل أن تتكاتف جهودنا لنتقدم".

وواصل حارس بورتو: "شعرت بالثقة، ورأيت عمل الفريق بالكامل، الأهم هو التركيز الجماعي، لم نحقق الفوز، ونحن حزينون".

وأنهى: "لم نفتقر أبدًا إلى دعم الجماهير، حتى في هذا الموسم الصعب، نشعر دائمًا أنهم يدعموننا مهما كانت الظروف، وسنقدم أداءً جيدًا في المباراة القادمة".

 


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