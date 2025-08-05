بوليتيكو: الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع عن خطة عاجلة لبناء مفاعل نووي على القمر

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن وزير النقل الأمريكي والمدير المؤقت لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون دافي، بصدد الإعلان هذا الأسبوع عن خطط سريعة لبناء مفاعل نووي على سطح القمر، في خطوة تهدف إلى حسم «السباق الفضائي» لصالح الولايات المتحدة.

وتضع هذه الخطط، التي كشفت عنها وثائق حصلت عليها «بوليتيكو»، جدولا زمنيا أكثر دقة للمشروع الذي نوقش داخل الوكالة، رغم أنها تأتي في وقت تواجه فيه ناسا تخفيضات هائلة في ميزانيتها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد عين دافي في يوليو الماضي بعد سحب ترشيح الملياردير جاريد إيزاكمان بشكل مفاجئ.

وقدم دافي توجيهات بتسريع استبدال محطة الفضاء الدولية؛ من أجل تسريع الجهود الأمريكية للوصول إلى القمر والمريخ، وهو هدف تسعى إليه الصين أيضا.

وقال مسئول كبير في وكالة ناسا للصحيفة الأمريكية، إن «الأمر يتعلق بالفوز بالسباق الفضائي» في إشارة واضحة إلى المنافسة المتصاعدة مع الصين.

وذكرت «بوليتيكو» أن هذه الخطط تتماشى مع تركيز إدارة ترامب على رحلات الفضاء المأهولة، بعدما اقترح البيت الأبيض زيادة تمويلها لعام 2026، مقابل تخفيضات كبيرة في برامج أخرى، شملت خفضا بنسبة 50% تقريبا للبعثات العلمية.

وبموجب التوجيهات الجديدة، ستلتزم ناسا بطلب مقترحات من القطاع الصناعي لبناء مفاعل نووي بقدرة 100 كيلوواط؛ بهدف إطلاقه بحلول عام 2030، ليكون عاملا أساسيا لعودة رواد الفضاء إلى القمر، وتسريع وتطوير الخطة السابقة التي كانت تهدف لتطوير مفاعل بقدرة 40 كيلوواط وإطلاقه في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتنص التوجيهات على أن أول دولة تمتلك مفاعلا نوويا يمكنها «إعلان منطقة محظورة من شأنها أن تعيق الولايات المتحدة بشكل كبير»، في إشارة إلى قلق الوكالة بشأن مشروع مشترك أطلقته الصين وروسيا.

وتسعى ناسا إلى استقطاب شركات قادرة على إطلاق مفاعل نووي بحلول عام 2030، إذ يتزامن ذلك مع نية الصين إرسال أول رائد فضاء لها إلى القمر.