رد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن روسيا، قائلًا إن روسيا ليست نمرا بل دب وليس هناك "دببة من ورق".

جاء ذلك بعد أن شكك ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أمس الثلاثاء، في قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية ووصفها بأنها "نمر من ورق"، زاعما أنها "تقاتل بلا هدف" على مدى ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا، وأن كييف قادرة على استعادة "جميع أراضيها في حدودها الأصلية" بدعم من أوروبا والناتو.

وقال بيسكوف في حديث لإذاعة "أر بي كا" الروسية، اليوم الأربعاء: "روسيا صورتها مرتبطة بالدب، ولا وجود لدببة من ورق".

وأضاف بيسكوف أنه لا يمكن الاتفاق مع كل ما يصدر عن ترامب، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي يظهر إرادة سياسية لإيجاد سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية، وهو ما ترحب به روسيا ورئيسها شخصيا، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

**انتصار روسي حتمي

وأشار بيسكوف إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو عملية عسكرية خاصة، أما ما يحدث حول روسيا بشكل عام فهو حرب، مؤكدا أن "روسيا حتما ستنتصر في الحرب".

وأوضح الناطق باسم الكرملين أن روسيا تتقدم في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بحذر لتقليل الخسائر، وأن تحركات القوات الروسية على الجبهة مدروسة جيدا، مضيفا أن أعداد المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مرتفعة.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، وأن الديناميكيات على الجبهة تظهر أن من لا يريد التفاوض الآن سيكون وضعه أسوأ بكثير غدا، إذ تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة على طول خط المواجهة بأكمله.

وذكّر بيسكوف بأن بوتين عرض مرارا حل الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا سلميا، لكن أوروبا والولايات المتحدة ردتا برفض قاس.

وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي لا يحتاج إلى مفاوضات أو تسوية، بل جاء إلى نيويورك ليتسول المال والأسلحة لمواصلة سفك الدماء.

واعتبر أن محاولة كييف مهاجمة موسكو قبل لقاء زيلينسكي وترامب في نيويورك تندرج في سياق حملة العلاقات العامة، مؤكدا أن موسكو محمية بشكل محكم بأنظمة الدفاع الجوي.

**مفاوضات روسيا أوكرانيا

وتطرق بيسكوف إلى المقترحات الأوكرانية المتعددة بشأن مكان محتمل للقاء بوتين وزيلينسكي، مشيرا إلى أن كييف بدأت بالمراوغة بعد تصريحات بوتين حول استعداده لقاء زيلينسكي في موسكو.

وصرح بيسكوف بأن سويسرا والنمسا لم تعدا محايدتين بحكم الأمر الواقع بالنسبة لروسيا، وتابع متسائلا لماذا لا يأتي زيلينسكي إلى موسكو إذا كان منفتحا على الحوار بالفعل؟

ولفت بيسكوف إلى أن كييف لم ترد بعد على الاقتراح المتعلق بتشكيل مجموعات العمل في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأنها لم تبد أي رغبة في ذلك، مؤكدا مع ذلك أن هذا المقترح لا يزال مطروحا على الطاولة.