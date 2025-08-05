استمرار تراجع الدولار أمام اليوان

واصل الدولار تراجعه أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاضه وبعد تراجعه أمس بمقدار 101 بيب صيني ليسجل 1395ر7 يوان لكل دولار، تراجعت العملة الأمريكية اليوم بمقدار 29 بيب إلى 1366ر7 يوان لكل دولار اليوم.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.