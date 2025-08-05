قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية السابق، إن سوق الذهب المحلي يشهد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في الوقت الحالي؛ لكنه مرشح للارتفاع مجددا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن تشهد الأسعار «زيادة في الأيام القادمة»، مرجعا ذلك إلى توقعات بزيادة الطلب والحركة في البورصات العالمية.

وأشار إلى أن سعر الذهب يعتبر حاليا «منخفضا» مقارنة بمستوياته السابقة، لافتا إلى بلوغ سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالي 4590 جنيها، بعدما وصل إلى مستويات 4700 و 4800 جنيه.

وأرجع الاستقرار الحالي إلى هدوء سعر الأوقية عالميا عند 3373.5 دولار، وتراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية عند حوالي 48.35 جنيه.