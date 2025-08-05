أستراليا تختار «ميتسوبيشي» اليابانية لبناء أسطول جديد من الفرقاطات

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنها اختارت شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" اليابانية لبناء أسطولها الجديد من السفن الحربية، متفوقة بذلك على شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية في عقد تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان: "بعد مناقصة دقيقة وتنافسية، تم تقييم فرقاطة فئة موجامي التابعة لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة على أنها الأفضل من حيث القدرة على تلبية متطلبات القدرات والاحتياجات الاستراتيجية لقوات الدفاع الأسترالية في أقصر وقت ممكن".

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في كانبيرا، إن الأسطول الجديد سيحل محل سفن البحرية الأسترالية من فئة (إيه إن زد إيه سي) ، والتي وصفها بأنها "أقدم أسطول مقاتلات سطحية كانت البحرية تشغله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضاف مارليس للصحفيين: "فرقاطة فئة موجامي هي الأفضل لأستراليا"، مؤكدا أن اختيار النموذج الياباني تم " بالكامل بناء على كفاءة السفن مقارنة بالخيارات الأخرى".

وتابع قائلا: "ومع ذلك، فإن هذا القرار يمثل لحظة مهمة للغاية في العلاقات الثنائية بين أستراليا واليابان".

وأوضح الوزير أنه سيتم بناء 11 "فرقاطة متعددة الأغراض" في إطار الصفقة، ثلاث منها في الخارج، والبقية في أستراليا.

من جهته، قال وزير صناعة الدفاع بات كونروي إن أول فرقاطة سيتم تسليمها في عام 2029 لتدخل الخدمة في عام 2030.