اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر بوادر انتعاش طفيف على الرغم من تباطؤ الصادرات

أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية بوادر تحسن طفيف مدفوعا بانتعاش إنفاق المستهلكين، على الرغم من استمرار ركود قطاع البناء وتباطؤ نمو الصادرات، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي اليوم الأحد.

وأفاد المعهد الكوري للتنمية في أحدث تقييم اقتصادي شهري له موضحا أنه "على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، يبدو أن الاقتصاد يشهد تحسنا طفيفا، مدفوعا بالاستهلاك"، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي محرك رئيسي لصادرات البلاد، لا تزال قوية. ومع ذلك، حذر من أن هذا الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 57ر59 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نموا للشهر الخامس على التوالي، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقا لبيانات حكومية.

وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4ر25% على أساس سنوي لتصل إلى 73ر15 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق لأي شهر أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب قلة أيام العمل نتيجة عطلة تشوسوك الطويلة في مطلع أكتوبر. كما شهد الرقم في أكتوبر تباطؤا من ارتفاع بنسبة 7ر12% على أساس سنوي في سبتمبر.

وأفاد المعهد بأن "متوسط قيمة الصادرات اليومية قد تباطأ بشكل معتدل بسبب ضعف في صادرات سلع أخرى غير أشباه الموصلات".

وأضاف أن تباطؤ الاستهلاك الخاص يتحسن تدريجيًا، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة في السوق واستمرار إجراءات التحفيز الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن "ناتج الخدمات، وخاصة في القطاعات التي يحركها الطلب المحلي، مثل تجارة التجزئة والجملة، يواصل التعافي".