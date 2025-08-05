رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على التقارير الإعلامية بشأن وجود مقترح أمريكي إسرائيلي مشترك لوضع قطاع غزة تحت إدارة دولية.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «الغد» إن الموقف المصري بشأن إدارة قطاع غزة واضح، بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار، مشددا أن «ما يرتضيه الفلسطينيون، من السلطة الفلسطينية وممثلو شعب غزة - بغض النظر من هم - فمصر ستوافق عليه».

وأشار إلى أن الاقتراح المصري والذي جرى قبوله تمثل في تشكيل «لجنة تسيير» لإدارة القطاع بعد وقف إطلاق النار، على أن يصدر قرارها من السلطة الفلسطينية بمشاركة من مستقلين فلسطينيين.

وأكد أن «مصر تعلم جيدًا أن قطاع غزة لن يقبل أن يُدار وهو في حالة احتلال وجوع وقتل من لا يعرفهم»، مشددا أن «الإدارة الدولية لغزة تكاد تصل إلى مرحلة من الصعوبة الشديدة جدًا».

ورد على مقترح أن تولى مصر إدارة غزة، قائلا إن «زمن الإدارة المصرية ولى، ومصر أول من يدرك هذا ولا تسعى إلى ذلك» مضيفا «من لديهم تصور بأن مصر يمكن أن تقوم مقام إسرائيل في غزة، فمصر لن تقوم هذا المقام أبدًا».

وأوضح أن دور مصر عام 1948 باستلامها قطاع غزة بعد الهدنة؛ كان على سبيل «العهدة»، متابعا: «لا يوجد أي أساس، لا تاريخي ولا موضوعي، للعودة لهذا الدور»، في الوقت الذي تدعو فيه مصر ودول العالم لإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى سؤال أهالي غزة الأحياء عن مستقبلهم، واقترح إجراء استطلاع رأي تحت إشراف الأمم المتحدة لمعرفة رؤيتهم حول من يدير شئونهم.