صلاح يهدر ركلة جزاء في ودية ليفربول أمام بلباو

أهدر اللاعب المصري محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة نادي ليفربول الودية أمام أتلتيك بلباو، مساء الإثنين.

وتفوق ليفربول (3-2) على ضيفه أتلتيك بلباو، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب أنفيلد، علمًا بأن الفريقين التقيا وديًا في وقت سابق من اليوم الإثنين، بمشاركة اللاعبين الاحتياطيين، عندما فاز فريق سلوت بأربعة لواحد.

تحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 81 إثر سقوط الياباني واتارو إندو داخل منطقة جزاء أتلتيك بلباو.وانبرى صلاح لتنفيذ ركلة الجزاء، بوصفه المتخصص رقم 1 في ليفربول، لكنه أهدرها بغرابة شديدة، إذ سدد الكرة بعيدًا أعلى مرمى أتلتيك بلباو، دون أن تهدد الحارس أوناي سيمون.