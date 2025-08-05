أدلى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات «مجلس الشيوخ لعام 2025»، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بلجنة مدرسة الطبري بمدينة الشروق، بالقاهرة.

وأكد الضويني، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات وسائر الاستحقاقات الوطنية تُعد واجبًا ومسئولية وطنية، داعيًا جموع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بإرادة حرة وواعية، للمساهمة في بناء مستقبل البلاد، مشددا على أن المشاركة تعكس وعي المواطن وحرصه، وأن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على ترسيخ قيم الانتماء الوطني، والدعوة إلى أداء الاستحقاقات التي تخدم الصالح العام.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.