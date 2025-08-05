 يونيسف: 28 طفلا يقتلون يوميا جراء القصف والتجويع الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يونيسف: 28 طفلا يقتلون يوميا جراء القصف والتجويع الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 10:16 ص

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية"، وأضافت: "في غزة، يُقتل يوميا ما معدله 28 طفلا، أي بحجم صف دراسي واحد"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وشددت المنظمة الأممية على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.

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