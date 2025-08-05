بدأت، منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في منطقة المرج، لليوم الثاني على التوالي، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة وإجراءات تأمينية شاملة لتسهيل عملية التصويت في مختلف اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

وشهدت محيط اللجان توافدا عدد من المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني للعملية الإنتخابية، خاصة من كبار السن والسيدات، فضلا عن السيدات، للإدلاء بأصواتهم.

وشهد محيط لجنة مدرسة المرج الثانوية بنات، بمنطقة بمنطقة المرج، صباح اليوم، زحاما ملحوظا مع انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء احتفالية عمتها الأغاني الوطنية التي بثتها مكبرات الصوت.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق من المتابعين ومندوبي المرشحين، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت قد انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشوخ، يوم الجمعة الماضي، وعلى مدار يومين، بالنسبة للمصريين في الخارج، فيما بدأ التصويت في الداخل أمس الاثنين 4 أغسطس، ويستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس المقبل.

وتجري الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.