 أوربان يدعو إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا بعد فوز ترامب - بوابة الشروق
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أوربان يدعو إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا بعد فوز ترامب

بودابست - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 4:17 م

دعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك في خطاب أدلى به أوربان، خلال قمة الدول الناطقة باللغة التركية في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، الذي قال فيه إنه نظرا لأن ترامب يمكن أن يوقف المساعدات الأمريكية إلى كييف في دفاعها ضد روسيا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت أوروبا ستكون قادرة على تحمل الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا بمفردها.

وأضاف أوربان: "هناك شكوك خطيرة بشأن ذلك، لذلك هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة"، حسب وكالة الأنباء المجرية "إم.تي.آي".

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