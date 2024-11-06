ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر الحالي بواقع 1ر2 مليون برميل، بعد تراجعه بواقع 500 ألف برميل في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 8ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع تراجعه غير المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر427 مليون برميل أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في المقابل ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 9ر2 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.