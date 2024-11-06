العراق ينفي استخدام أراضيه منطلقا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء أن الحديث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات ذرائع كاذبة.

وجدد المجلس، في جلسته التي انعقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما، بحسب وكالة الأنباء العراقية(واع).

وأكد المجلس أن ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد نقلت يوم الأحد الماضي عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الاقمار الاصطناعية راقبت عمل إيران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

يشار إلى إيران هددت بالرد بشدة على هجوم شنته إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي . وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على قصف صاروخي إيراني في وقت سابق من نفس الشهر.