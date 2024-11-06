باكستان: عشرات آلاف الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في لاهور جراء ارتفاع التلوث

قال أطباء باكستانيون، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع تلوث الهواء الذي بلغ مستوى قياسيا، في العاصمة الثقافية لباكستان لاهور، أسفر عن المزيد من حالات الدخول إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، حيث حذرت السلطات من أن فرض الإغلاق الكامل قد يكون وشيكا إذا لم يقم السكان بارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الأخرى التي تتعلق بالضباب الدخاني.

وجاء التحذير بعدما شوهد عدد كبير من السكان في شوارع لاهور، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، دون ارتداء الكمامات.

وقال الأطباء، إن معظم الأشخاص يشتكون إما من السعال أو أنهم يشعرون بحرقة في عيونهم.

وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الباكستانية سلمان كاظمي، إنه تم علاج عشرات الآلاف من المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في المستشفيات والعيادات خلال أسبوع واحد.

وأضاف كاظمي، أنه يمكن رؤية الأشخاص يسعلون في كل مكان، لكنهم ما زالوا لا يرتدون الكمامات.

وظلت لاهور المدينة الأكثر تلوثا في العالم، صباح اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر جودة الهواء إلى مستوى قياسي تجاوز 1100 نقطة، ويشكل أي مستوى يتجاوز 300 نقطة خطرا على الصحة.

وغطت سحابة سامة من الضباب الدخاني مدينة لاهور منذ الشهر الماضي.

وطالبت وزيرة البيئة وتغير المناخ في إقليم البنجاب مريم أورنجزيب، الأشخاص بارتداء الكمامات لتجنب الإغلاق الكامل في مدينة لاهور، عاصمة الإقليم.

وحظرت السلطات في المدينة بالفعل شواء الطعام دون مرشحات، وفرضت إغلاق قاعات الزفاف بحلول الساعة الغاشرة مساء.

وقالت الحكومة، إنها تبحث أيضا في طرق لتحفيز هطول الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث.