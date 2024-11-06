حكومة فنزويلا تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات

هنأت حكومة فنزويلا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وقالت في بيان إنها مستعدة لبناء علاقات جيدة على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين.

ويشوب التوتر العلاقة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترامب. وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات أشد صرامة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وخاصة على صناعة النفط المهمة فيها. وقطع مادورو العلاقات في عام 2019.

وتراجعت إدارة بايدن لفترة وجيزة عن القيود التي فرضتها إدارة ترامب بعد وعود انتخابية قدمها مادورو، لكنها أعادت فرضها فيما بعد، قائلة إن "التلاعب في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في يوليو يجرد مزاعم مادورو بالفوز من أي مصداقية"، وإنها "تدرس فرض عقوبات جديدة"، بحسب موقع الشرق الإخباري.