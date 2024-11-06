رئيس كوريا الجنوبية يعزز التعاون الدفاعي بين سول والرياض

أوضح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن الرئيس يون سيوك-يول التقى مع وزير الحرس الوطني السعودي عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود في المكتب الرئاسي في سول يوم الثلاثاء.

وسلط الرئيس يون خلال اللقاء الضوء على تميز صناعة الدفاع الكورية الجنوبية التي تطورت ردا على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، مؤكدا على أن بلاده هي أفضل شريك للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال يون خلال الاجتماع إن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين كوريا الجنوبية والسعودية لن يعزز القدرات الدفاعية للسعودية فحسب بل سيلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصف يون السعودية بأنها شريك رئيسي للاقتصاد الكوري الجنوبي وأمن الطاقة.

وقال الوزير عبدالله إن التعاون الدفاعي بين البلدين يتقدم بالفعل على مستوى عال وأشار إلى أنه تمكن مرة أخرى من تجربة التميز في صناعة الدفاع الكورية من خلال مشاهدته لأنظمة الأسلحة المتقدمة لكوريا الجنوبية خلال عروض القوة النارية للجيش الكوري الجنوبي وعروض أنظمة الأسلحة في وقت سابق من اليوم حسبما ذكر المكتب الرئاسي.