فورين بوليسي: 11% يرون السياسة الخارجية أهم عامل بالانتخابات الأمريكية

قال استطلاع مجلة فورين بوليسي الأمريكية ومركز إديسون، ما بعد التصويت، إن 11% من الناخبين يقولون إن السياسة الخارجية أكثر أهمية في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أن 31% من الناخبين يقولون إن الاقتصاد هو الأكثر أهمية بالانتخابات.

كان ملايين الأمريكيين توافدوا على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد فتحت أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، الثلاثاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية.

كما صوت أكثر من 80 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.