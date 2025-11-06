إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية بقيمة تتجاوز 700 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة على رحلة خطوط طيران «فلاي أديل»، اشتبه خالد منير وكمال عبد الحافظ، رئيسا قسم الفحص بالأشعة، وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، في عدد من الحقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة، كما اشتبهت بسمة كمال رئيس الوردية في الركاب أنفسهم لوجود كمية من الأدوية داخل حقائبهم.

وبسؤال الركاب عمّن تخصهم الأدوية، أفادوا بأنها تخص الراكب (م.ص.ع) مصري الجنسية، مشرف الرحلة، الذي أقر بأنها ملكه وأنه قام بتوزيعها على عدد من الركاب.

وقام ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك بتكليف ميرنا شريف مأمور الحركة، وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة، بتفتيش أمتعة الركاب، بحضور بهاء عزب مفتش الأمن الجمركي، ومحمد الجوهري رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد الدسوقي مدير الوديعة، حيث تبين وجود 281 عبوة دواء بشري متنوعة.

وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بـ 744 ألف جنيه، والتعويضات الجمركية المستحقة بـ مليون و488 ألف جنيه.

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (16) لسنة 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.