محافظ الغربية يناقش مقترح موازنة المحافظة للعام المالي الجديد

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة إعداد مشروع موازنة المحافظة للعام المالي الجديد، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المالية والتخطيطية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الملامح الأساسية لمقترح الموازنة الجديدة، موجهًا بضرورة إعدادها وفق رؤية واضحة تعكس احتياجات المحافظة الفعلية وتتماشى مع توجهات الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية، والتعامل بكفاءة مع بنود الإنفاق لضمان تحقيق أفضل استغلال لموارد المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن الموازنة العامة للمحافظة هي أداة تخطيط وتنمية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المالية للمحافظة تخضع لرقابة دقيقة لضمان كفاءة الأداء المالي ومطابقته للأهداف التنموية الموضوعة.

كما وجه اللواء الجندي بضرورة تعزيز الإيرادات الذاتية للمحافظة من خلال التوسع في استثمار أصولها وتعظيم الاستفادة من مواردها المحلية، مع العمل على تطوير آليات التحصيل المالي بالتنسيق بين الإدارات المختصة، مؤكدًا أن حُسن إدارة الموارد هو السبيل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع احتياجات المحافظة من الموارد المالية والبشرية خلال العام المالي الجديد، مشددًا على أهمية تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الأداء الإداري والخدمي، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بما يحقق مستهدفات التنمية في مختلف مراكز ومدن الغربية.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن إعداد الموازنة الجديدة سيتم في إطار من الواقعية والانضباط المالي، مع مراعاة أولويات المواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل جنيه من موارد الدولة بما يخدم الصالح العام.