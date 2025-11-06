محافظ الجيزة يتفقد المهرجان الدولي الثامن للتمور ويؤكد دعم الصناعات المحلية بالواحات البحرية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية، وذلك فور وصوله إلى مقر الفعاليات بقرية منديشة، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٨ حتى ١٠ نوفمبر الجاري.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بسرعة استكمال التجهيزات اللازمة وتلبية جميع متطلبات العارضين، مشددًا على توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح الفعاليات وإظهارها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المحافظة.

وأكد النجار أن المهرجان يمثل فرصة مهمة للترويج للمقومات السياحية والاستثمارية بالواحات البحرية، وتمكين الأهالي والعارضين من عرض منتجاتهم المتنوعة والحرف التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحفيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وشدد المحافظ على متابعة الأعمال بشكل دوري للاطمئنان على جاهزية موقع المهرجان، مؤكدًا تنظيم دورة استثنائية تعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة وتبرز قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية بكفاءة وتميز.

وشملت جولة المحافظ المرور على موقع أرض المعارض بقرية منديشة، حيث اطمأن على جاهزية الأجنحة المخصصة للعارضين واستمع إلى شرح حول مخطط التسكين والعرض، كما تابع خط سير الوفود والحضور، موجّهًا بتوفير لوحات إرشادية وأدلة لتسهيل تحركات الزوار، وتجهيز وسائل التنقل والإقامة والإعاشة لضمان تجربة مثالية لكافة المشاركين وضيوف المهرجان.

كما تفقد المحافظ ثلاجات التمور الجديدة المقرر افتتاحها خلال الفعاليات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم سلاسل القيمة المضافة للتمور وتعزيز قدرات التخزين والتصدير.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الواعدة مثل الواحات البحرية، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حرص الدولة على دعم المجتمعات المحلية وتشجيع المنتجات الزراعية والتراثية، مشيدًا بجهود كافة الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم.