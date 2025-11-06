لبنان: انطلاق المرحلة الثامنة من خطة عودة السوريين إلى بلادهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الثامنة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم .

وانطلقت حافلات تقل أعداداً من النازحين السوريين من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس شمال لبنان إلى معبر مركز العريضة الحدودي، شمال لبنان.

وتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية.

وكانت حكومة نواف سلام قد اطلقت في أول يوليو 2025 خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة، ومفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدوليّة للهجرة .

وعاد حتى شهر سبتمبر الماضي 341 ألف شخص من النازحين السوريين إلى بلادهم، وشُطب 238 ألفا و120 من قاعدة بيانات المفوضية.