إيراولا: ليفربول مطالب برد فعل قوي أمام كريستال بالاس

طالب أندوني إيراولا لاعبي ليفربول بضرورة استعادة الانتصارات، قبل مواجهة كريستال بالاس، المقرر إقامتها مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول خسارة بهدف دون رد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يسقط بنتيجة 3-2 أمام فنربخشة، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق خطر التعرض لخسارته الثالثة على التوالي في جميع المسابقات، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، ما يجعل الفوز على كريستال بالاس ضرورة لاستعادة الثقة والحفاظ على الحالة المعنوية للاعبين.

ورغم ذلك، لم يحقق ليفربول سوى 3 انتصارات خلال آخر 10 مواجهات جمعته بكريستال بالاس في جميع المسابقات، وهو ما يدرك إيراولا صعوبة المهمة المقبلة.

وقال إيراولا: «أعتقد أن هذا هو التحدي، خاصة في نادٍ مثل ليفربول. قبل أسبوع واحد فقط، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، كنا نعيش سلسلة نتائج جيدة، وكان كل شيء يسير بشكل إيجابي، وكانت حالتنا المعنوية أفضل».

وأضاف: «والآن، بعد خسارتين، تغير الوضع. يجب أن يتغير، وهذا أمر طبيعي في نادٍ مثل نادينا. علينا الآن أن نرد الفعل بعد خسارتين».

وتابع: «نحتاج إلى الفوز على كريستال بالاس خارج ملعبنا، وسبق أن مررنا بمواقف مشابهة، أتذكر مباراة بورنموث قبل فترة التوقف الدولي، وكذلك مواجهة برينتفورد. علينا الذهاب إلى هناك وإنجاز المهمة وتحقيق الفوز».

وواصل مدرب ليفربول: «الأمر ليس سهلًا في هذه اللحظة، لأن رد فعلنا يكون متشابهًا دائمًا، فعندما نخسر مباراة يشعر الجميع بالغضب. لكن علينا النظر إلى الأمور من منظور أوسع، وندرك أن مسيرتنا ستشهد فترات صعود وهبوط».

واختتم: «علينا تجاوز هذه اللحظات. نرغب دائمًا في تقديم أداء جيد وتحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، لكن الأمور لا تسير بهذه الصورة عادة».

وقد يقفز ليفربول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حال فوزه على كريستال بالاس، وفقًا لنتيجة مواجهة تشيلسي أمام سندرلاند، التي ستقام في التوقيت نفسه مساء الأحد.