عامر حسين: لجنة المسابقات تواجه أزمة بسبب البطولات الإفريقية ومواعيد الفيفا

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أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن لجنة المسابقات بالرابطة وضعت كل السيناريوهات المحتملة لمباريات الدوري حال الاستقرار على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «تلقيت اتصالات بخصوص إقامة السوبر يوم 22 ديسمبر الجاري بالدوحة لوجود المكتب التنفيذي للكاف بقطر في ذلك التوقيت».

وأضاف: «كما تلقيت أنباء أخرى بإقامة المباراة يوم 24 من الشهر الجاري، والفريق الأحمر سيلعب في الدوري مباراة على الأقل خلال تلك الفترة ولن يتم تأجيل مباراتي فيوتشر وبيراميدز».

وأشار إلى أن اللجنة تواجه أزمة بسبب عدم وضوح الرؤية حول بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، مؤكدا أن تأجيلها سيريح اللجنة ويمنحها الفرصة لإقامة عدد من مباريات الدوري.

وأوضح: «الأزمة ستكون في شهر فبراير بسبب مواعيد دور المجموعات من دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية مع مباريات كأس العالم للأندية».

وأتم: «لجنة المسابقات كانت تواجه أزمة بسبب مواعيد بطولات الاتحاد الإفريقي، وزادت الأزمة مع مواعيد الفيفا أيضا. كل السيناريوهات مطروحة وسيتم التحرك عقب الإعلان الرسمي عن مواعيد البطولات».

وكان الاتحاد الكاميروني، أكد مؤخرا أن البلاد جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، ولا تواجه أي عقبات أو مشاكل.