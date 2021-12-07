عصام يوسف: برنامج العباقرة قادرون باختلاف يمس كل أسرة مصرية

قال الكاتب والروائي عصام يوسف، إنّ الاجتماعات لبداية البرنامج الجديد "العباقرة من أجل قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم عقد منذ الأحد، واستمرت المناقشات على مدار يوم الاثنين.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين: "الموسم الجديد سيكون صعبًا وليس سهلًا، وتفاصيله ستكون كثيرة.. واختيار الشباب وتقسيمهم لفرق سيأخذ وقتًا ودراسة".

وأوضح أنّ مشروع برنامج العباقرة قادرون باختلاف سيكون مهمًا لكل أسرة مصرية.

وأشار إلى أن برنامج العباقرة الجديد يمس كل أسرة مصرية، مؤكّدًا أهمية الاستماع من ذوي الهمم باعتبارهم أصحاب المشكلة الحقيقية.