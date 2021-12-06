كشفت وزارة الشباب والرياضة حقيقة تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك قبل فتح باب الترشح للانتخابات.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ الشروق، أن تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد.

وأضاف المصدر أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا بإقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية، وعلى نادي الزمالك فتح باب الترشح خلال الفترة القادمة.

وعلمت «الشروق» أن هناك خلافا في انتخابات نادي الزمالك حيث أخطرات وزارة الشباب والرياضة النادي، بإقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية بينما يريد مجلس الزمالك إقامتها وفقا للائحة النادي بعد عودة المجلس السابق.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن تحديد أيام 20 و21 و22 يناير لإقامة انتخابات مجلس الإدارة، وسبق أن أعلن مرتضى أنه يرى لائحة النادي الأفضل لإقامة الانتخابات لكونها لا تشمل أي ثغرات قانونية يمكن أن تؤثر بعد ذلك على مستقبل الانتخابات، لكنه عاد ليؤكد التزامه بما ستقره هيئة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.