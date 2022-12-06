رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً لحلّ الملفات العالقة بين الحكومة وإقليم كردستان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان رئاسة الوزراء، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، حيث تم استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء العراقي على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء العراق، مشددًا على ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام.