صحة النواب: قانون المسؤولية الطبية الجديد يعاقب على إفشاء أسرار المرضى

كشفت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، وأحد مقدمي قانون المسؤولية الطبية، عن أنه تم عرض 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية على نقابة الأطباء في العام الماضي، موضحة أن قانون المسؤولية الطبية يعاقب الأطباء بالحبس في حالات معينة، وليس بشكل عام.

وقالت الدكتور إيناس عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع القاهرة والناس، مساء اليوم الإثنين، إن معاقبة الأطباء بالحبس في قانون المسؤولية الطبية يتمثل في حالات معينة، أبرزها الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات الطوارئ، كما أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يعاقب الأطباء على إفشاء أسرار المرضى.

وأشارت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة وأحد مقدمي قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هناك أربع مشروعات قوانين سنخرج منها المشروع الذي يحلم به المصريون والذي يتوافق عليه الجميع.