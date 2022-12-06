فلسطين: لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من جريمة قتل شيرين أبو عاقلة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من جريمة قتل الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ونقلت صحيفة القدس، مساء اليوم الثلاثاء، عن أبو ردينة، إن بلاده لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وبأن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولي.

جاءت تصريحات نبيل أبو ردينة تعليقا على ما صرح به يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، حينما أوضح أن بلاده لن تسمح بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن "بلاده عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي"، مطالبا إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وشدد نبيل أبو ردينة على أن "المجتمع الدولي إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وأن لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون".

وكان يائير لابيد قد علق على تقديم شبكة "الجزيرة" القطرية دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها تل أبيب باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو الماضي، قائلا في تغريدة له: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد عن أخلاق القتال، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة".

وتغريدة لابيد هي أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي على قرار شبكة "الجزيرة".